大陸外交部發言人華春瑩23日宣布：應國家主席習近平邀請，菲律賓共和國總統杜特蒂將於8月28日至9月1日訪問大陸。

大陸外交部發言人華春瑩23日宣布杜特蒂訪問大陸訊息。上個月底，中菲曾在馬尼拉舉行第22次外交磋商是去年中菲關係，是雙方確立升格為全面戰略合作關係後的首次外交磋商，並達成三點共識。

一是堅持中菲睦鄰友好的大方向。雙方認為，自2016年中菲關係轉圜以來，雙方重續友誼、妥處分歧、拓展合作，不僅促進了兩國的共同發展，也為地區發展繁榮貢獻了正能量。雙方強調堅持睦鄰友好不動搖，持續深化“一帶一路”合作，永遠做好鄰居、好朋友、好夥伴。

二是堅持南海和平穩定的大方向。雙方認為，在中菲兩國和地區各國共同努力下，南海局勢總體穩定，合作的一面在上升，積極的因素在增長。雙方商定盡快在大陸召開南海問題雙邊磋商機制（BCM）第五次會議，共同管控好海上形勢，推動共同開發邁開步伐。中菲作為落實《南海各方行為宣言》高官會共同主席，將繼續攜手推進“南海行為準則”磋商。

三是堅持本地區合作與發展的大方向。中方一貫支持東盟在區域合作中的中心地位，支持菲律賓履行好大陸—東盟關係協調國職責。雙方強調，要共同努力，開好今年的東亞合作系列會議，把握好區域合作的重點和方向，特別是要加強“一帶一路”倡議同《東盟互聯互通整體規劃2025》對接，推進媒體、智慧城市、數字經濟合作，打造更高水平的大陸—東盟戰略夥伴關係，為東亞合作不斷注入新動力。

(旺報 )