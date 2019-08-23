《ESPN》在23日透過專家團投票預測NBA新球季的7大奪冠熱門球隊，有別於上季勇士包辦所有第1名選票，新球季有4隊至少拿到1張以上第1名選票，宣告勇士王朝正式落幕，也進入眾強爭霸時代，結果快艇最被看好位居首位！

快艇除了拿下117積分，也包辦54.5％第1名選票，證明擁有最強雙箭頭里歐納德、保羅喬治的他們，確實最被外界看好新球季摘冠，不過快艇最大的隱憂仍在健康問題，畢竟里歐納德和喬治都有傷痛歷史，喬治更可能趕不上開幕戰。

排在第2的是85積分、36.4％第1名選票的公鹿，最大優勢仍在上季年度MVP「字母哥」阿提托康波身上，畢竟上季搶到聯盟第1戰績的他們，幾乎保留上季陣容，最大的問題還是字母哥能否持續進化，幫助公鹿克服來自外界的壓力。

七六人以38積分、6.1％第1名選票排在第3，靠的就是傲人的先發陣容，畢竟看到班西蒙斯、賈許理查生、托必亞斯哈里斯、荷福德與恩比德組成先發5人，這將是七六人新球季爭冠最大本錢，能否順利整合成功？也成他們頭號隱憂。

湖人以29積分位居第4，卻沒拿到第1名選票，代表《ESPN》專家團並不看好詹姆斯、安東尼戴維斯的組合可以成功，畢竟除了健康隱憂，湖人還須面對陣容大幅換血的問題，加上考辛斯突然提前報銷，至今也還沒找到替代人選。

至於排在第5到第7的奪冠熱門，分別是勇士(15積分、3％第1名選票)、火箭(11積分)、爵士(3積分)，可見勇士已經不再如同過去3年那麼風光，就連擁有「MVP連線」哈登、韋斯布魯克的火箭，也連1張第1名選票都拿不到。

(中時電子報)