鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲今天合體出席北市府舉辦的823音樂會。約8時50分王率先到達會場，受到現場老兵熱烈歡迎，他也逐一握手致意；郭台銘第二個到場，也先與老兵致意後，到舞台前和王金平打招呼，吸引全場媒體包圍，最後到場的柯文哲甚至被卡在中間走道動彈不得。

柯文哲致詞時表示，823炮戰是兩岸分隔後最重要的戰役，確保台海和平與發展，在這邊緬懷有特別的感動。他回溯前議員厲耿桂芳之前跑到他辦公室，希望闢建823紀念公園的往事，當時聽完就決定將緊鄰圓山飯店、三軍司令部的北安公園改成823公園，實在是很適合的地點，也感謝各軍種把他們有代表性的飛機、艦炮都擺出來。

柯文哲說，2016年完工是9月3日，沒趕上823，選在軍人節，之後每年舉辦音樂會、點心，喝茶吃點心時緬懷過去。

最後柯文哲別有深意地說，感謝所有準備這場活動的同仁與「兩位特別來賓」共襄盛舉，讓這場盛會更有意義。

(中時 )