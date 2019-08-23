大安分局新生南路派出所警員劉辰鋒、王鴻幃於108年8月14日擔服巡邏勤務，接獲通知前往處理仁愛路與建國南路口車禍案，到場後發現自小貨車駕駛已陷入昏迷且無心跳，因情況危急，除即刻連絡119救護，劉員當場實施CPR心肺復甦術予以急救，直至救護人員到場接手救護，病患經送往台大醫院治療後，病情已恢復穩定。

民眾開車突然昏迷追撞 警察CPR全力搶救

據處理員警表示當日9時20分許獲報仁愛路與建國南路口發生車禍事故，到場後見係一台小貨車追撞營小客車，惟此時只見許姓貨車駕駛坐於車上且無任何反應。經自小貨車同車(駕駛之母親)表示駕駛突然陷入昏迷且已無意識，劉員當即將該名駕駛抬出駕駛座躺至地上，確認該駕駛已無意識且無呼吸心跳，為爭取救命時間，立即持續對該民施行CPR心肺復甦術急救，另王員並於現場疏導交通，直至救護人員到場接手救護，後續送往台大醫院治療。

大安分局表示對於劉、王2員熱心救人，堪為同仁楷模，將予表揚及獎勵。另籲請民眾駕車上路前應有充分休息，倘若自身健康不佳，甚而經醫生評估有不宜駕駛情況，千萬不要勉強駕車上路。否則一旦於駕駛途中發生狀況，除了危及自身安全外，對於其他的用路人，也同樣危險，倘不幸肇事，不論對任何一方，都是莫大憾事。

(中時電子報)