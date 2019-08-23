2019.08.22新聞深喉嚨 酸韓重啟核四要7+N年 非核家園虛耗台灣幾個N年？

高雄市長韓國瑜面臨民調滑落危機，不少藍營支持者將矛頭對向藍營內部團結，以及國民黨中央方針規劃。黨副主席兼祕書長曾永權下令，全國各縣市黨部，須盡速掛出韓競選總統看板，破除外界「換瑜」傳聞。立法委員蔣萬安被媒體人黃暐瀚問，競選立委連任掛不掛韓看板？蔣篤定表示：「我們立委與總統一定是聯合競選。」

黃暐瀚在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》直言，曾永權下令掛看板固然好意，但反而被韓黑與敵方操作，塑造出韓國瑜現在多可怕、大家現在看到他都避之惟恐，還要黨中央下令才勉強要掛的氛圍，不是太聰明。

黃暐瀚更問在座的蔣萬安，競選連任掛不掛跟韓國於合照看板？蔣連忙回應：「我們立委與總統一定是聯合競選。」但也認為，黨中央除了掛看板，應還能有其他作為。例如除了傳統組織，在全國縣市首長、議長、立委，還有在國政與網路方面，黨中央應全面配合韓。

蔣萬安強調，現在國政顧問團已成立，包括結合黨中央智庫，但這中間一定是有個磨合期，相信到選戰後期一定會有很多合作。但在現階段這個磨合過程，很多人一定覺得做得不夠，包括他在地方就聽到很多人反映，黨中央下令要各縣市首長都擔任韓地方競選主委，竟有人有異音，但他認為黨中央會拋此議題，也是希望在傳統組織上為韓助力。

此外，蔣萬安也建議，除了傳統組織，包括全國所有藍營立委候選人，未來在國政議題上，能與韓國瑜全面配合，還要結合網路管道、臉書發文，展現出「統一」、「一致性」，具體營造出大團結氣勢。

(中時電子報)