美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛當地時間週四（22日）表示，美國和中國副手級談判代表本週進行了有建設性的交流後，川普政府仍計畫9月與中國官員舉行一輪面對面的談判。

據路透報導，庫德洛還表示，日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊海澤正在進行的貿易談判，在農產品和電信議題方面取得良好進展。

「副手們的電話會談非常有建設性，可能促使主要談判代表在華盛頓會面，」庫德洛表示。他指的是週三副手級官員進行的一場電話會談。他並稱，副手們已經同意再舉行一次電話會談，他們正在解決一些關鍵問題並將向主要談判代表提供建議。

「我們仍在為中方團隊9月來訪進行規劃，」庫德洛表示，不過他不願透露具體日期。

美國與中國陷入貿易摩擦，雙方互徵關稅，已導致市場震蕩，打壓經濟增長。本月稍早，川普針對9月1日對數以千計中國商品加徵10％關稅的最後期限做出讓步，中國與美國官員宣佈重新進行貿易磋商。

不過自從5月份中美貿易談判破裂後，幾乎沒有取得任何進展。如今一些經濟學家擔心與中國的貿易戰可能導致美國經濟衰退，不利於川普在2020年爭取連任。

庫德洛反駁了經濟放緩的擔憂，指出「除了經濟強勁，我們不預期會有其它情況。」他也表示與日本的經貿會談「情況非常好」。

但日本經濟再生大臣茂木敏充週三表示，在美國和日本達成雙邊貿易協定之前，仍存在需要彌合的分歧。他並稱與美方的談判「很艱難」。

(中時 )