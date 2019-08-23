調偵辦國安私菸案今天偵結，目前已有包括華航前副總羅雅美、邱彰信，以及侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉等20餘人名列被告。據了解，目前在押的吳宗憲及張恒嘉兩名軍官，因涉及圖利等罪名，未來可能面臨重罪及冗長司法訴訟，吳、張人目前均停職停薪，但兩人都是家中的唯一經濟支柱，面對未來可能丟了工作且失去退休俸，總統府侍衛室內不少同袍及同學，近來私下展開募款活動，希望在官司期間能給予兩人的家庭經濟支持。

張恒嘉少校。（報系資料照 黃世麒攝）

吳宗憲和張恒嘉兩人目前只是少校，服役年限都尚未滿20年，距離屆退年齡還久。兩人的同袍表示，他們兩人家中經濟狀況平平，又都是家中的唯一經濟來源，因此有同袍與同期同學，私下發起募款，希望能先籌些資金替他們度過這段難關。

不少同袍認為，兩人團購私菸，長久以來都是過去學長傳承交接，他們倆也只是照辦，只能說兩人法律常識不足，在接業務時，不知道先拒絕這種違法的事。

檢調偵辦國安私菸案至今，檢調分別4度提訊在押的國安局少校吳宗憲與張恒嘉查證，據悉，檢方密集提訊吳男及張男，用「擠牙膏」的方式，交叉比對2人供詞，再參照查扣的事證資料，追查2人背後「接單」購買菸品的到底有哪些人，因此再提訊吳員後，又會提訊張員做進一步查證。

根據國安局調查報告，參與這次團購買菸者共76人，國安局25人、侍衛室49人、憲兵警衛大隊2人，合計團購7977條免稅菸品。

(中時電子報)