一名民眾拿出他自己寫的書法，強調自己支持國民黨2020參選人，痛批郭台銘若脫黨，就是歷史罪人。（張潼攝）

郭柯王今天合體出席北市府舉辦的823紀念音樂會，結果，市長柯文哲致詞完，主辦單位邀請郭、王上台與柯文哲和823有關協會合影，尷尬的是，一開始有支持者大喊「郭董凍蒜」，但接著有在場民眾拿出布條高喊「說謊市長」，隨即被拉走；另有名民拿出他自己寫的書法，強調自己支持國民黨2020參選人，痛批郭台銘若脫黨，就是歷史罪人。這些情形也讓3人表情僵硬，主持人提醒「笑一下」才繼續合照。

藍營市議員吳世正則舉著一張紙，高喊要郭台銘記得「關公忠義精神」，呼籲「誠信至上、拒絕柯P」。

(中時 )