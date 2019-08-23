關公忠義精神呢？ 藍議員對郭喊：誠信至上 09:462019/08/23 中時 張潼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（右起）、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平同台。（張潼攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名民眾拿出他自己寫的書法，強調自己支持國民黨2020參選人，痛批郭台銘若脫黨，就是歷史罪人。（張潼攝） 郭柯王今天合體出席北市府舉辦的823紀念音樂會，結果，市長柯文哲致詞完，主辦單位邀請郭、王上台與柯文哲和823有關協會合影，尷尬的是，一開始有支持者大喊「郭董凍蒜」，但接著有在場民眾拿出布條高喊「說謊市長」，隨即被拉走；另有名民拿出他自己寫的書法，強調自己支持國民黨2020參選人，痛批郭台銘若脫黨，就是歷史罪人。這些情形也讓3人表情僵硬，主持人提醒「笑一下」才繼續合照。 藍營市議員吳世正則舉著一張紙，高喊要郭台銘記得「關公忠義精神」，呼籲「誠信至上、拒絕柯P」。 掛不掛韓看板？蔣萬安連忙回… (中時 ) #2020大選 #王金平 #郭台銘 #柯文哲 #吳世正 #凍蒜 也許您會感興趣 推薦閱讀 用國際人脈幫台 郭遠離柯吧 04:102019/08/19 政治要聞 訪問韓國瑜都不笑？ 趙少康自己說原因 20:232019/08/19 政治 王金平選到底 他估得票慘不忍睹 00:092019/08/20 政治 吳郭本周會？ 郭幕僚打臉：沒時間 04:102019/08/20 話題觀察 避談台灣人是中國人！王丰8字嗆柯P 08:242019/08/20 政治 換瑜？郭台銘別傻了！ 04:102019/08/21 時論廣場 社論－柯市長頭過，柯主席身難過 04:102019/08/21 時論廣場 郭柯王兩周內決定聯手？郭幕僚：編故事 15:442019/08/21 政治 快評》瓦解藍軍啟動 郭柯王拿國民黨神主牌八二三砲戰合體 23:122019/08/21 政治 柯P有如金光黨 郭何必與虎謀皮 04:102019/08/23 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜會不會贏？黃士修說出真話 - 政治 恐怖挺綠影片瘋傳 葉毓蘭：快去報警！ - 政治 掛不掛韓看板？蔣萬安連忙回… - 政治 侯嗆韓假議題 黃暐瀚：你才假議題！ - 政治 內政部： 郭台銘報備參選無所謂中選會打臉問題 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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