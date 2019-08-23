據路透22日引述美國農業部當天公佈的數據顯示，大陸上周購買了少量美國大豆，此前誓言暫停購買美國農產品，因中美貿易戰升級。數據顯示，作為全球最大的大豆進口國，大陸於8月9至15日達成交易，採購9,589噸當前銷售年度大豆，採購明年交付的6.6萬噸大豆，約一艘船貨。

大陸商務部8月5日表示，企業停止購買美國農產品，這是全球最大的兩個經濟體間貿易戰的最新升級。「確實有一些買單，」 INTL FCStone首席商品分析師Arlan Suderman表示，「這有點出人意料。」

大陸去年對包括大豆和豬肉在內的美國農產品徵收報復性關稅，目前這些關稅仍未被取消。這些關稅導致美國農作物出口銳減，並促使川普政府在過去兩年向美國農民支付了高達280億美元，以補償其損失。

大陸商務部昨天（22日）表示，希望美國停止一項徵收新關稅的計劃，並補充稱，任何新關稅都將導致事態進一步升級。

國際期貨公司高級大宗商品分析師Terry Reilly表示，在大陸政府宣佈中國企業將暫停購買美國農產品之前，下一個銷售年度交割的船貨可能已經成交了。

「政府可能只是開了綠燈，說『讓這筆交易通過吧』，」Reilly表示，「一船船貨不會改變他們不會購買數百萬噸大豆的事實。」

(中時 )