超萌小傢伙入住動物園！牠中指可以360°旋轉喔！今年7月1日遠從日本上野動物園來到台北的稀客─擁有神奇敲打手指的指猴—「Hira」，於8月1日完成檢疫，經過獸醫師檢查確認健康情況良好，目前已搬進「穿山甲館Pangolin Dome」夜行動物區內的新家，正式和大家見面。歡迎大家來動物園近距離觀察這位原產自馬達加斯加、長相奇特的靈長類動物，看看牠究竟有哪些過人之處？！

指猴—「Hira」特寫。（台北市立動物園提供）

指猴的長相非常奇特，除了擁有一雙水汪汪的大眼睛、神似小精靈的大三角形耳朵、蓬鬆似松鼠的長尾巴、終年生長的門齒，以及可以360°旋轉的細長中指外，一頭雜亂的毛髮其實也是指猴的特色之一。大家見著牠身上稀疏的毛髮，屬於正常現象，可別誤會是得了皮膚病或是正在換毛唷！

「Hira」將保育員準備的小黃瓜和芒果吃的很乾淨。（台北市立動物園提供）

指猴為雜食性動物，舉凡水果、蔬菜、蜂蜜水到麵包蟲都能成為牠的食物，其中「Hira」最愛的是芒果和荔枝，她對食物的講究程度，稱得上是狐猴界的「美食家」，例如台灣在地生產的芒果香甜可口，「Hira」就常常抱著芒果吃得連皮也不剩。另外保育員為了延長指猴的進食時間，增進行為豐富化，會將麵包蟲等昆蟲裝進竹筒中，讓「Hira」用細長的中指來敲打竹筒，一旦探測到裡面有蟲蟲的跡象，她就會用靈活的中指小心翼翼地將麵包蟲勾出來飽餐一頓。

「Hira」先將竹筒咬開，再用靈活的中指小心翼翼地將麵包蟲等昆蟲勾出來飽餐一頓。（台北市立動物園提供）

「Hira」的身體健康狀況良好，在保育員的細心照料下，已順利適應「穿山甲館Pangolin Dome」夜行動物區的新家！夜行性的指猴平時白天都在巢箱內睡覺，因此民眾不太能看到牠活動時的樣子，為了解決這個問題，保育員在白天將室內活動場的燈光調整成暗紅光，晚上再將白光開啟，製造日夜顛倒的照養環境，使民眾在白天動物園開放時，就能觀察到「Hira」的身影。

保育員為了延長指猴的進食時間，增進行為豐富化，會將麵包蟲等昆蟲裝進竹筒中。（台北市立動物園提供）

保育員為了讓民眾有機會目睹指猴特殊的進食方式，特別將部分指猴的採食容器設計成透明壓克力材質，大家下次經過指猴活動場時，不妨多加留意，也許就能看到「Hira」正利用細長的中指大快朵頤喔！指猴對聲音、光線極度敏感，牠們聽覺敏捷，能注意到周遭的任何一舉一動，所以民眾參觀時切記不要拍打玻璃、大聲喧嘩、也千萬別使用閃光燈拍照，這樣把才能給「Hira」一個安心休息的環境！

「Hira」探測到竹筒裡面有蟲蟲的跡象，她就會用靈活的中指小心翼翼地將麵包蟲勾出來飽餐一頓。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)