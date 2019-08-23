中國大陸在美中貿易戰升級之際小規模購買美國大豆後，美國農業部官員今天說，中國購買美國大豆的數量僅達今年稍早承諾的一半。

路透社報導，美國總統川普矢言9月開始向北京實施新關稅措施，促使中國宣布已停止進口所有美國農產品。這場貿易爭端威脅全球兩個最大經濟體的成長。

在雙方協商貿易協議期間，美國官員一再表示，他們希望中國購買大量大豆，以示善意。美國農業部負責貿易及對外農業事務的次長麥金尼（Ted McKinney）說，北京距離這項目標還有很長一段路要走。

麥金尼在芝加哥會議場邊表示：「他們在橢圓形辦公室（Oval Office）公開承諾將購買2000萬公噸美國大豆，而目前運送和交貨的數量僅約900萬或1000萬公噸。」麥金尼會後與中國買方代表團握手。

中國商務部本月5日說，中國企業已經停止購買美國農產品，且可能課徵額外關稅，將攻擊矛頭鎖定在2016年大選支持川普的農業州。

然而美國農業部每週公布的資料顯示，中國在本月9日至15日敲定為數9589公噸的美國大豆訂單，明年則將購買6.6萬公噸、相當於一艘貨船裝載量的美國大豆。

麥金尼說，他還未看見相關資料。

麥金尼受訪時說：「如果中國已經購入（這些美國大豆），我將予以讚賞。我希望會是這樣。」

期貨國際公司（Futures International）資深商品分析師芮里（Terry Reilly）說：「購買一艘貨船裝載量不會改變他們並未購買數以百萬計公噸大豆的事實。」

麥金尼稍早對參與會議者說，美國認為中國還有更多事情要做，以滿足美國對農業貿易的需求，並援引生物技術批准和其他問題為例。

他對路透社說：「這怎麼想都不是個公平的貿易關係。」

(中央社)