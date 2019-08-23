氣象局已發布白鹿颱風海上颱風警報，下午陸警接力發布，範圍大概包括花東、中南部；北部所受影響並不大，明天放颱風假的可能性似乎不高。

天氣風險公司分析，白鹿颱風腳步飛快，影響台灣最明顯的時間集中在周六全天至周日清晨，到了周日白天就已遠離。照目前的路徑圖來看，周六下午登陸台東至恆春半島的機會最高，預報變化的空間已經不大。

即使是輕颱，所挾帶的風雨也不容小覷，宜花東、南高屏、澎湖金門受到颱風環流直接影響，亦須嚴防強風豪雨。

氣象達人彭啟明亦指出，過去一天在預測路徑上明顯往南修正，按照現在路徑預測來看，暴風圈預期在周六上午10點前後時碰觸陸地，主要涵蓋台中以南，以及花蓮台東，新竹以北及宜蘭則不在暴風圈涵蓋範圍內。

在降雨可能熱區及時間點上，周五還感受不到太強的風雨，頂多下午開始有些外圍雲系帶來間歇性的風雨，以東半部及北部較有機會。

周六凌晨開始東半部開始有風雨，風勢也逐漸增強，尤其在暴風圈可能涵蓋的台東、恆春半島以及花蓮，將會持續到周六傍晚。

中南部受到地形影響，要等颱風逐漸登陸，大約在周六中午前後也會逐漸感受風雨，一直要持續到周日清晨前，整個暴風圈脫離，會逐漸轉晴。

彭啟明預估，雖然白鹿颱風主要對流雲系在南側，但仍有可能為花蓮、台東山區，以及高屏山區帶來可觀的雨量，不能不防。

(中時 )