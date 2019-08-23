美國國會議員對五角大樓採購的大陸辦公用品表示擔憂，認為這對美國的國家安全構成直接威脅，要求政府採取措施。美國之音引述《華盛頓郵報》22日報導，共和黨籍聯邦眾議員加拉格（Mike Gallagher）等鷹派議員對美國國防部採購大陸生產的照相機、打印機和筆記型電腦等辦公物品提出警告。

加拉格21日在電話中對記者表示，美國國防部使用中國製造技術的擔憂，大部分集中在能夠獲取敏感信息和政府機密的主要軟體和硬體系統方面，但價格低廉的辦公物品也能構成威脅，包括利盟（Lexmark）打印機、聯想（Lenovo）筆電和GoPro運動相機。這些都是美國國防部定期採購的辦公用品，不受監管。

加拉格舉例，儘管利盟公司「與中國軍方，核與網路間諜計畫有關」，美國陸軍和空軍官員在2018財政年度還是使用政府信用卡購買了八千多台利盟（Lexmark）打印機；美國空軍去年採購了1378台聯想（Lenovo）設備，但美國「參謀長聯席會議情報委員會」（Joint Chiefs of Staff Intelligence Directorate）2016年已經指出，「聯想電腦和手提設備可能將被破壞的硬體引入國防部的採購鏈中，讓國防部的保密和非保密的網路遭受網路間諜威脅」；美國陸軍和空軍還採購了117台GoPro運動相機，可能讓駭客瞭解使用者的身份與拍攝的內容。

加拉格警告，利盟（Lexmark）和聯想（Lenovo）都是中國公司，GoPro運動相機也主要在中國生產，中國在這些產品中設置的後門可以讓北京方面獲取美國國防通訊、監視視頻和其它敏感數據。

美國企業研究所訪問學者萊頓（Roslyn Layton）也表示，政府重點關注華為等通訊公司的威脅，卻相對忽視了其它中國商品的威脅。她警告，如果中國利用供貨商滲透進五角大樓，要比2015年中國駭客侵入美國政府人事管理局更為嚴重。

加拉格認為，中國技術的擴散是美國未來幾年面臨的一個最為棘手的挑戰。他指出，「我們與中國的關係正朝更為競爭的方向發展。我們同時發現我們兩國的經濟緊密相連」，「你可以在關鍵技術周圍挖一條壕溝，但你永遠也無法把我們與中國經濟徹底切割」。

加拉格建議美國應該考慮增加對研發活動的聯邦支持，提高美國和其他西方公司的全球競爭力。美國還應該盡力說服盟國禁止中國公司參與5G和其它敏感領域的建設。

(中時 )