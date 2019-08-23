因二戰「徵用工」賠償爭議，以及日本限制對南韓出口半導體關鍵材料，日韓關係持續惡化，彼此先後將對方從象徵友好的貿易「白名單」移除，南韓更於22日決定不與日方續簽軍事情報保護協定，引起譁然，美國國務卿蓬佩奧也對此決定表示失望；而據日媒分析，日韓在安全合作上互信關係崩毀，大陸、俄羅斯與北韓三國可望坐收漁翁之利。

對於南韓決定終止韓日軍事情報保護協定，日媒分析，日韓安全合作上互信關係已崩毀，大陸、俄羅斯與北韓三國可望坐收漁翁之利。

「韓日軍事情報保護協定」（GSOMIA）為防禦北韓的核武威脅，定期交換情報，而該協定需要每年重新簽署。據「朝日新聞」報導，日韓終止軍事情報保護協定，意味著日韓在安全保障上合作的大前提，也就是兩國的互信關係已崩毀，這不僅促使日韓關係更加惡化，也可能為亞洲安全環境帶來劇變。

蓬佩奧22日訪問加拿大時表示，對韓國決定終止韓日軍事情報保護協定的做法感到失望，並表示希望日韓兩國能夠立即著手，將雙邊關係扭轉到正確的軌道上，強調「這不僅關乎朝鮮問題，對於我們在全世界所做的事情，也非常重要；兩國都是美國重要的合作伙伴和朋友，我們希望兩國能夠一起取得進展」。

報導說，在北韓、大陸、俄羅斯等國的軍事活動活絡化之際，日韓軍事情報保護協定是將各自得到的機密情報與對方共享並共同對抗威脅的架構，對美國而言，日韓加強合作更是不可或缺的，故在日韓交惡之初，美方一再表態願當「和事佬」，希望，蓬佩奧也嘗試與南韓外交部長康京和及日本外相河野太郎舉行美日韓3方會談，試圖緩和兩國緊張關係。

報導指出，日韓兩國終止安全情報交換協定，意味著美日韓等國更難同調一致對抗威脅，而大陸、俄羅斯與北韓等國也樂見美日韓之間亂了步調，必趁機挑撥離間，進一步採取攻勢；例如7月底俄羅斯軍機入侵日韓之間有領土爭議的竹島（南韓稱獨島）周邊空域，以及陸俄也在日本海首度出動轟炸機實施警戒監視活動，似乎看準日韓關係惡化趁勢而為。

報導最後呼籲日韓雙方應顧全大局，冷靜以對，並以日前首相小泉純一郎執政時（2001年至2006年），日韓關係雖惡化，但不至於在國防合作上對立。近幾個月來，日韓因歷史問題和國內輿論而針鋒相對，外交齟齬不斷，使亞洲的安全保障環境蒙上陰影。

(中時電子報)