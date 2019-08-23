阿翔偷吃謝忻爆出不倫戀，事隔兩個月後陸續露面，不過阿翔雖順利重返《綜藝大集合》，但謝忻卻丟了主持棒，兩人下場差異如此大，也引起網友討論，對此兩性作家欣西亞也點出經紀公司「棄忻保翔」的原因。

欣西亞表示阿翔已經結婚，說直白老婆都原諒自家偷吃的男人，觀眾自然也該重新接受，此外原諒他、接受他、幫阿翔重回工作崗位，讓家中的經濟來源能繼續維持，等於在幫Grace的忙，另外就是阿翔有搭檔多年的浩子，即便能各自接工作，但畢竟以團體出道，如果經紀公司把阿翔「下架」，多少會「連坐法」波及到浩子，相信觀眾也不忍心看到這一幕，有此可見Grace和浩子不僅是神隊友，更是生命共同體，自然也成為阿翔犯錯的庇護所。

欣西亞臉書全文。（圖／欣西亞和Shane任翔臉書）

至於謝忻沒有牽一髪而動全身的環環相扣，再加上有太多偷吃腥夫能安全下莊的先例，因此經紀公司當然救阿翔為優先，至於安排謝忻出來說明，似乎就是要讓她復出的前奏，並探測風向觀眾是否能接受？不過目前看來多半是「加油」聲量，讓欣西亞推測距離復工之路看來不遠。

(中時電子報)