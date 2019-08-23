去(107)年2月上午，潘男邀約女下屬小芳(化名)前往嘉義月桃故事館及嘉義燈會園區遊玩，下車後突然牽起小芳之手，小芳感到驚訝，但因潘為長官，只好配合，2人逛完故事館，回到車上時潘男竟轉頭舌吻小芳，再用舌頭舔小芳的脖子，接著用手隔著衣服搓揉小芳的胸部，小芳雖大驚，然畏懼潘男為長官，僅能隱忍。隨後潘男駕車載小芳前往嘉義燈會園區，又親吻、舌舔小芳2次。並在晚餐結束時，於車內將手伸進小芳衣服內搓揉小芳胸部。

小芳當日回到營區中，見到其同袍A女後告知此事，並且崩潰大哭。本以為潘男僅騷擾一次，沒想到於3、4月期間，潘男又是不斷騷擾，熊抱、掐臀樣樣來，令小芳不堪壓力故而向台南憲兵隊報告偵辦。檢察官依照濫用權勢而猥褻罪嫌、趁機性騷擾罪嫌起訴潘男。

不過在經民事調解後，小芳已經撤回告訴。法院也依照小芳的意思不受理此案件。

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(中時電子報)