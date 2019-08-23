就算杜蘭特都已離開勇士跳槽籃網了，《ESPN》知名球評史蒂芬史密斯仍然不願輕易放過他！因為史密斯23日突然爆料，其實從2016年夏天加盟勇士開始，杜蘭特就沒想過長留勇士，因為他很清楚，勇士永遠不可能變成專屬於他的球隊。

「杜蘭特從一開始就只想加盟勇士拿下兩枚總冠軍戒指，然後轉身離開，」史蒂芬史密斯在節目上表示，「據我所知，勇士對他來說從來不是長期選擇，永遠都不是那種狀況，他總是想要離開勇士，因為他知道那裡不是他的長留之地。」

雖不清楚史蒂芬史密斯這番話根據為何，起碼杜蘭特上個球季確實早就傳出離開勇士傳聞，甚至謠傳提前跟尼克達成加盟協議，儘管他最後選擇去了籃網，可是他堅決離開勇士，且跟好友厄文聯手的結局，卻跟上季謠言內容相去不遠。

畢竟所有人都知道，勇士是屬於柯瑞的球隊，杜蘭特永遠不可能取代柯瑞在勇士的地位，就算他連拿兩年總冠軍賽MVP，還是沒法改變這個現實，只是就算去了籃網，下季仍因阿基里斯腱撕裂報銷的杜蘭特，恐怕也很難真正證明什麼！

(中時電子報)