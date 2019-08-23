今天是823砲戰61周年，總統大選將屆，綠白搶拜藍營神主牌「八二三」。去年缺席八二三砲戰60周年紀念會的蔡英文總統，今大陣仗率媒體赴金門主持紀念會。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭在臉書轉發新聞批「一字足以形容我的感受：噁！」並重新掀出去年前民進黨副秘書長徐佳青上政論節目惹怒金門人的言論，當時她說，八二三共產黨不是跟民進黨打仗，台灣士兵是「為國民黨而犧牲」，「這值得紀念嗎？大家要好好想一想。」
蔡政府去年缺席八二三砲戰60周年引發熱議，年底時驕傲的執政黨政府慘敗，縣市長選舉一敗塗地，就連長年深綠選區以及農業大縣都被翻盤。去年八二三60週年，蔡英文僅「在臉書發文」致意，今年則邀媒體同行，被解讀為搶攻藍營選票。
亞洲警察學會祕書長葉毓蘭在臉書轉發新聞批「一字足以形容我的感受：噁！」她回顧去年新聞，「去年八二三當天，蔡英文在臉書發文，強調守護台灣不分你我、族群、先來後到，『團結、團結、再團結，就是八二三砲戰精神』。不過口中高喊團結，卻迴避參與八二三紀念大會。
徐佳青為了捍衛蔡英當天沒去金門，她在政論節目對八二三紀念日的詮釋，引發軒然大波。徐佳青當時說，八二三共產黨不是跟民進黨打仗，台灣士兵是『為國民黨而犧牲』，『這值得紀念嗎？大家要好好想一想。』雖然徐佳青隨後發出聲明表示，她的談話被斷章取義，與民進黨無關。但仍被藍營痛批，徐就是要切割，把八二三戰役視為『國共戰爭』或『國民黨的戰爭』。」
(中時電子報)
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