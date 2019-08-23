苗栗縣長徐耀昌被控賣棄土證明圖利廠商 二審逆轉改判無罪 10:112019/08/23 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗縣長徐耀昌被控賣棄土證明圖利廠商， 二審逆轉改判無罪。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣長徐耀昌21年前擔任頭份鎮長時，被控販售不實棄土證明牟利超過1291萬元，台北地院花了13年才審結，2013年將徐耀昌依圖利罪判刑9年，高院改判無罪。 檢方起訴指控，1998年12月間時任鎮長的徐耀昌明知頭份垃圾場尚未封場，且平日覆土已足供使用，無庸他求，竟違背法令圖利包姓廠商，讓鎮公所同意收受廠商提供的3件工程土方，使包等人得以對外販售不實的棄土牟利。 (中時 ) #徐耀昌 #廠商 #苗栗 #證明 #縣長 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗造橋煙火工廠爆炸 外勞1重1輕傷 11:262019/08/19 社會 苗栗低碳社區示範 17:192019/08/19 生活 苗栗縣政府邀集石虎協會理事長 教導石虎生態學 18:482019/08/19 生活 徐耀昌主持苗栗縣108年全縣運動大會 不滿會場國旗污損點名照南國小校長改善 16:302019/08/20 生活 苗栗青年返鄉創業 行銷在地特色與實力揚名海內外 17:192019/08/21 生活 客家歌手演唱會 周六發票換門票 04:102019/08/22 地方新聞 苗栗中小學校長會議 徐耀昌允諾提高校長健檢費至5000元 13:122019/08/22 生活 退而不休 油協祥和志工隊獲全國績優志工團隊獎 18:392019/08/22 生活 徐耀昌允提高校長健檢費至5000元 04:102019/08/23 地方新聞 苗栗縣長徐耀昌被控賣棄土證明圖利廠商 高院宣判 07:312019/08/23 社會 社會熱門新聞 軍公教年改 大法官會議宣告部分違憲 - 社會 特勤購菸最大戶 原來都是為她買 - 社會 軍公教年改 合憲三大重點 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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