台北地檢署偵辦國安私菸案，偵查一個月，今天第一波偵查終結，台北地檢署今早10時30分召開記者會說明。據了解，北檢將依圖利、違反稅捐稽法等罪嫌起訴在押國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人，以及前華航副總邱彰信共21人。

至於遭民眾告發圖利被列為「他字案」被告的華航董事長兼總經理謝世謙，以及參加團購的永和侍衛室少將，檢方仍在偵辦，預計下波偵結。

目前全案有吳宗憲、張恒嘉2人在押，因案卷龐雜，北檢最快下周將吳、張2人移送北院審理，由法官決定是否羈押。

至於2016年3月前總統馬英九「久安專案」3677條菸案、以及吳宗憲另2次經手總統蔡英文出訪團購菸品案，北檢另案偵辦。

檢調是於今年7月22日在機場攔下9800免稅菸，爆發國安私菸案，震驚全國。

檢調偵辦一個月來，至少已列21名被告，其中特勤軍士官包括在押總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉共13人，另華航有前資深副總羅雅美、前副總邱彰信8人。

涉案特勤軍士官列被告有13人，除吳宗憲、張恒嘉2人外，其餘11名軍士官分別被諭令20萬至50萬元交保。

華航人員涉案者則包括前資深副總羅雅美、前副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處代組長黃川禎、空品處職員徐世立、陳穎彥、空少白梓佑、華膳空廚生產部研發副主廚田佳宜等8人。

根據國安局調查報告，參與這次團購買菸者共76人，國安局25人、侍衛室49人、憲兵警衛大隊2人，合計團購7977條免稅菸品，永和警衛室1少將坦承參與此次團購行為，但數量不多，檢調已偵訊該名少將。

(中時 )