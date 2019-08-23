白鹿颱風警報。(圖/氣象局)

中央氣象局今天清晨5點半已發布輕度颱風白鹿的海上颱風警報，目前中心在台灣東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，受颱風環流影響，預計明(24)日凌晨起東半部降雨逐漸增大，風力也逐漸增強；隨著氣象局陸上警報發布，離颱風中心較近的花東及南高屏將首當其衝，應特別注意。

氣象局預計此颱風未來強度有增強、且暴風圈有擴大的趨勢，颱風中心有可能明天下午從台東大武到成功之間登陸，天氣風險公司預測從今天起連四天的降雨熱區，提醒民眾做好防颱準備。

●周五(23日)：偏東風增強，西半部普遍高溫炎熱，僅南部在午後有零星雷陣雨。

●周六(24日)：清晨起暴風圈進入東部陸地，東部風雨逐漸增強；下午颱風中心有機會從台東至恆春半島一帶登陸，東半部嚴防強風豪雨。颱風中心穿越台灣陸地同時，高雄、屏東的風雨也會明顯增強，降雨熱區逐漸轉移至南部地區。

●周日(25日)：颱風加速遠離、登陸福建，颱風警報陸續解除。受偏南風影響，南部持續有雨，台灣海峽風浪甚大。

●下周一(26日)：偏南風環境，北部、中部午後雷陣雨。

天氣風險公司提醒，周六全天受到颱風影響，東半部、南部影響最大，北部有間歇性風雨，中部炎熱。

白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區（中天新聞）

(中時電子報)