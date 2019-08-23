國民黨主席吳敦義23日出席1111人力銀行頒獎典禮。（張鎧乙攝）

「郭柯王」今天首度公開合體，傳出郭台銘有意向國民黨主席吳敦義「報備參選」，與黨籍總統參選人韓國瑜一決勝負。對此傳聞，吳敦義剛剛受訪時並未駁斥，而是回應「呵呵呵……這個就要傷腦筋了」，「如果是單一選區，（國民黨）又提名了韓國瑜同志競選總統，又報備核准，我覺得要傷腦筋一下。」

當被追問「所以郭台銘報備參選有可能嗎？你會批准嗎？」只見吳敦義遲疑了4秒，才緩緩地說「喔……你不要問我這麼難的問題好不好？」至於黨內整合是否已失控？吳敦義則沒有回應，快步離去。

吳敦義今天出席1111人力銀行頒獎典禮，同一時間，鴻海前董事長郭台銘、北市長柯文哲及藍委王金平正在八二三砲戰紀念公園同台合體，讓國民黨的分裂狀況更趨危及。

吳敦義在抵達頒獎典禮前特別停下來接受媒體訪問。被問到目前傳出郭台銘有意向國民黨中央報備參選總統時，他說，「呵呵呵，這個就要傷腦筋了」，因為國民黨已經提名人了，只有單獨一個，選總統也只能單獨一個能夠當選，不像選議員是多席次，才有報備；可是如果是單一選區，（國民黨）又提名了韓國瑜同志競選總統，又報備核准，我覺得要傷腦筋一下。

媒體追問「所以郭台銘報備參選有可能嗎？你會批准嗎？」吳敦義遲疑了4秒鐘，然後說「喔....你不要問我這麼難的問題好不好？」

由於吳敦義一席「傷腦筋」的回應，似乎有「這件事可以思考」的意味，因此，媒體繼續追問「報備參選不能說死是不是？」吳敦義仍是語帶保留地說，到目前為止，單一選區或者單獨選舉的總統已經有提名人了，「你覺得還在報備，這不是傷腦筋嗎？」至於郭台銘若直接脫黨參選該如何因應？吳敦義說，那更傷腦筋了。

(中時 )