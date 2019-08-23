蔡英文總統今出席「823六十一週年中樞紀念儀式」；蔡總統致詞時表示，沒有當年浴血，就沒有今天的中華民國台灣，八二三的精神，台澎金馬是生命共同體。
總統今天天上午出席在金門太武山忠烈祠的「823六十一週年中樞紀念儀式」；總統說，八二三的精神，61年前先人不分先來後到、族群、不分軍民，一起歷經八二三砲戰跟試煉，共同守住中華民國台灣，沒有當年浴血，就沒有今天的中華民國台灣，八二三的精神，台澎金馬是生命共同體。
她強調，國人團結，國家ㄧ體，現在必須要守住這個得來不易的自由、民主的台灣跟生活的方式，以及共同捍衛中華民國台灣的主權。
她說，和平是需要國防的，那國際局勢是瞬息萬變，有決心、有信心，來保護跟守護台灣的民主、台灣的自由、主權。同時也會對區域的和平穩定做出貢獻。相信每個人都是國軍的後盾，有了堅實的國防，讓我們勇敢自信，站在民主自由的最前線。
她表示，當紀念八二三的時候，不要忘記八二三的精神，讓要守護中華民國台灣，一步都不會退讓。
(中時 )
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