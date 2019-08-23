在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動中，台北市長柯文哲、前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平出席並一同敬禮致意。（姚志平攝）
在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動中，台北市長柯文哲、前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平出席並一同敬禮致意。（姚志平攝）
在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動中，民眾在台北市長柯文哲面前高舉海報抗議。（姚志平攝）
在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動中，民眾在台北市長柯文哲面前高舉海報抗議。（姚志平攝）
在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動結束後台北市長柯文哲送前鴻海董事長郭台銘坐車。（姚志平攝）
在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動結束後台北市長柯文哲送前鴻海董事長郭台銘坐車。（姚志平攝）

在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動中，台北市長柯文哲、前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平出席。

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(中時 )

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