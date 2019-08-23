郭柯王出席席八二三紀念活動 10:372019/08/23 中時 姚志平 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動中，台北市長柯文哲、前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平出席並握手致意。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動中，台北市長柯文哲、前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平出席並一同敬禮致意。（姚志平攝） 在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動中，民眾在台北市長柯文哲面前高舉海報抗議。（姚志平攝） 在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動結束後台北市長柯文哲送前鴻海董事長郭台銘坐車。（姚志平攝） 在23日「八二三砲戰紀念音樂饗宴」活動中，台北市長柯文哲、前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平出席。 「郭柯王」世紀同框結盟有譜？ 柯：是「希望」的選項 (中時 ) #活動 #八二三 #出席 #郭台銘 #立法院長王金平 也許您會感興趣 推薦閱讀 訪問韓國瑜都不笑？ 趙少康自己說原因 20:232019/08/19 政治 吳郭本周會？ 郭幕僚打臉：沒時間 04:102019/08/20 話題觀察 換瑜？郭台銘別傻了！ 04:102019/08/21 時論廣場 快評》瓦解藍軍啟動 郭柯王拿國民黨神主牌八二三砲戰合體 23:122019/08/21 政治 游淑慧：柯文哲花公帑38萬騙郭王同框 18:102019/08/22 政治 民進黨一度認定823是國共戰爭 04:102019/08/23 政治要聞 柯P有如金光黨 郭何必與虎謀皮 04:102019/08/23 政治要聞 直播》北市八二三紀念音樂會 郭柯王同框 07:352019/08/23 政治 不同去年蔡英文今赴金門紀念823 葉毓蘭 ：噁 10:102019/08/23 政治 紀念823 蔡英文：台澎金馬是生命共同體 10:282019/08/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜會不會贏？黃士修說出真話 - 政治 恐怖挺綠影片瘋傳 葉毓蘭：快去報警！ - 政治 掛不掛韓看板？蔣萬安連忙回… - 政治 侯嗆韓假議題 黃暐瀚：你才假議題！ - 政治 內政部： 郭台銘報備參選無所謂中選會打臉問題 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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