美國國防部長艾斯培(Mark Esper)表示，大陸是美國國防部面對的「第一要務」。為了維護美國的安全，五角大樓正在對大陸進行密切的觀察。美國之音引述艾斯培22日接受《福斯新聞》採訪時表示，「大陸是國防部的第一要務。國家防務戰略報告已經介紹了我們認為（大陸）是個長期戰略競爭對手的原因，以及為什麼我們認為（大陸）不管是政治上、經濟上還是軍事上都在整個印太戰區開展優化運動」。

這也是艾斯培7月就任美國防長以來首次接受媒體的採訪。他指出，「他們（大陸）顯然正在追求軍事能力的專業化並進行擴充，以便把美國推出印太戰區」；「他們對我們進行了研究，瞭解我們使用武器的方法；他們也學習了我們的戰略思想」，「所以我們正在對此密切觀察」。

艾斯培同時指出，大陸剽竊智慧財產權是個嚴重問題。他認為，大陸進行了「人類歷史上知識產權最大的剽竊」。他說，「這是針對知識的國家組織行為，不管是防務還是非防務知識，就是去竊取所有其它類型的知識產權，甚至連商品也不放過」。他支持川普總統為保護知識產權所採取的行動。

艾斯培同時說，美國需要提升核武的現代化水平。他說，「我們的戰略部隊是遏制核戰爭爆發的關鍵。我認為一個強有力、可靠、有能力和有準備的遏制力量，就是防範核戰爭爆發的保證」。

他強調，如果簽署新的《戰略武器限制條約》，就必須納入俄羅斯正在研制的所有新武器。他特別指出，現在「俄羅斯面對歐洲可能擁有裝有核彈頭的中程巡航導彈。這不是一件好事」。

艾斯培同時談到了川普總統建議成立太空部隊的理由。他說，俄羅斯與大陸，「可能更多是大陸」，正在把太空變成「戰爭空間」。他說，美國在十年前擁有太空優勢，可隨後大陸與俄羅斯一直獨立超越美國太空優勢，對美國的軍隊、經濟和商業構成威脅。因此，「我們希望打造一直可以明確建立太空能力的太空部隊，同時成立一個負責太空作戰的太空司令部。」

為了應對俄羅斯與大陸的威脅，艾斯培強調，美國防部即將做出戰略調整，把「延續18年的低強度衝突」轉向「針對俄羅斯與大陸等競爭對手的高強度衝突」。「這就意味著利用先進能力來提高部隊的現代化水平。這包括人工智能，高超音速飛行器，機器人，定向運動能量（directed energy）和戰略思想的更新。這些都是我們未來遏制一場衝突的關鍵。」

(中時 )