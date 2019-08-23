軍車擦撞跑車 網友笑稱「兵當不完了」 10:282019/08/23 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 軍車與民眾駕駛的跑車發生擦撞事故。(警方提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 軍車與民眾駕駛的跑車發生擦撞事故。(警方提供) 桃園市中壢區高鐵北路與領航南路口，22日傍晚發生一起軍車與民眾跑車擦撞事故，處理的中壢警方表示，該輛小客車行經該路段，正準備從高鐵北路左轉領航南路時，與後方準備直線的軍車發生擦撞，無人受傷，雙方駕駛酒測值均為0，警方也呼籲用路人行車時應留意車輛四周，以免發生事故。 據了解，該跑車新車價約130萬元，事故照片被民眾PO上網路，有網友笑稱，肇事的軍車駕駛「兵當不完了」。 軍車擦撞跑車 網友笑稱「兵當不完了」。 (中時 ) #事故 #跑車 #民眾 #駕駛 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 Mercedes-Benz GLC 200 Coupe運動休旅小跑車 04:102019/08/20 時尚消費 台東市車禍傷亡人數攀升 縣警將大執法 10:172019/08/20 社會 景福門圓環半年事故103件 加設告示牌改善 18:252019/08/20 社會 台南拚洗刷汙名 04:102019/08/21 地方新聞 怨男友買跑車不買房 她反被網酸爆 14:552019/08/21 日常 全新境界博世開創3D數位顯示器新里程碑 04:102019/08/22 證券．權證 易肇事路段出動人型警察立牌站崗 歸仁警防堵交通事故有妙招 18:492019/08/22 社會 俄羅斯神秘爆炸 普丁稱測試新武器系統事故 20:512019/08/22 國際 提升國道安全 高公局 推廉政預防工作 04:102019/08/23 產業．科技 民眾開車突然昏迷追撞 警察CPR全力搶救 09:382019/08/23 社會 社會熱門新聞 軍公教年改 大法官會議宣告部分違憲 - 社會 特勤購菸最大戶 原來都是為她買 - 社會 軍公教年改 合憲三大重點 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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