軍車與民眾駕駛的跑車發生擦撞事故。(警方提供)

桃園市中壢區高鐵北路與領航南路口，22日傍晚發生一起軍車與民眾跑車擦撞事故，處理的中壢警方表示，該輛小客車行經該路段，正準備從高鐵北路左轉領航南路時，與後方準備直線的軍車發生擦撞，無人受傷，雙方駕駛酒測值均為0，警方也呼籲用路人行車時應留意車輛四周，以免發生事故。

據了解，該跑車新車價約130萬元，事故照片被民眾PO上網路，有網友笑稱，肇事的軍車駕駛「兵當不完了」。

軍車擦撞跑車 網友笑稱「兵當不完了」。

(中時 )