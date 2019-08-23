棄土案審宣判 徐耀昌稍後回應 10:392019/08/23 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣長徐耀昌1998年任頭份鎮長期間因涉及違法濫開棄土證明，共圖利業者1291萬多元，一審被台北地院依《貪汙治罪條例》判刑9年、褫奪公權6年，全案上訴二審，高等法院歷經6年審理後，23日宣判逆轉無罪。 徐耀昌今日上午9點半按既定行程出席「柚見中秋慶團圓」記者會，會後立即快閃離開，記者致電徐，他僅透過隨扈表示稍後統一聲明回應。 (中時 ) #徐耀昌 #苗栗 #二審 #上訴 #高等 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗造橋煙火工廠爆炸 外勞1重1輕傷 11:262019/08/19 社會 苗栗縣政府邀集石虎協會理事長 教導石虎生態學 18:482019/08/19 生活 徐耀昌主持苗栗縣108年全縣運動大會 不滿會場國旗污損點名照南國小校長改善 16:302019/08/20 生活 苗栗青年返鄉創業 行銷在地特色與實力揚名海內外 17:192019/08/21 生活 客家歌手演唱會 周六發票換門票 04:102019/08/22 地方新聞 苗栗中小學校長會議 徐耀昌允諾提高校長健檢費至5000元 13:122019/08/22 生活 退而不休 油協祥和志工隊獲全國績優志工團隊獎 18:392019/08/22 生活 徐耀昌允提高校長健檢費至5000元 04:102019/08/23 地方新聞 苗栗縣長徐耀昌被控賣棄土證明圖利廠商 高院宣判 07:312019/08/23 社會 苗栗縣長徐耀昌被控賣棄土證明圖利廠商 二審逆轉改判無罪 10:112019/08/23 社會 政治熱門新聞 韓國瑜會不會贏？黃士修說出真話 - 政治 恐怖挺綠影片瘋傳 葉毓蘭：快去報警！ - 政治 掛不掛韓看板？蔣萬安連忙回… - 政治 侯嗆韓假議題 黃暐瀚：你才假議題！ - 政治 內政部： 郭台銘報備參選無所謂中選會打臉問題 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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