苗栗縣長徐耀昌1998年任頭份鎮長期間因涉及違法濫開棄土證明，共圖利業者1291萬多元，一審被台北地院依《貪汙治罪條例》判刑9年、褫奪公權6年，全案上訴二審，高等法院歷經6年審理後，23日宣判逆轉無罪。

徐耀昌今日上午9點半按既定行程出席「柚見中秋慶團圓」記者會，會後立即快閃離開，記者致電徐，他僅透過隨扈表示稍後統一聲明回應。

(中時 )