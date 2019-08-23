金礦咖啡總部外觀。（曹婷婷翻攝）

金鑛連鎖企業股份有限公司8月19日（郵戳日期)向勞工局通報大量解僱計畫書，解僱總人數224人，包括台南（總部及保安廠55人，台北市4家門市22人，新北市5家門市32人，台中3家門市22人，高雄12家門市93人，解僱日期10月20日。

勞工局22日下午撥打金鑛台南總部電話，擬與該公司人員互動以了解營運狀況，不過，都沒有人接電話，截至22日勞工局也尚未受理該公司員工勞資爭議調解案件。

為掌握金鑛公司實際營運情況及維護勞工之勞動權益，勞工局今早派員至金鑛公司總部與該公司林經理互動，據對方表示，員工薪資皆正常發放，未有積欠情形，公司也將依法令規定發給被解僱勞工資遣費，並徵詢員工意願轉調其他關係企業服務，另依大量解僱勞工保護法規定，進行勞資自治協商。

勞工局長王鑫基表示，金鑛公司通報大量解僱理由為自2016年起即面臨大量虧損，雖努力調整營運方針，提升商品品質，惟無法扭轉情事，必須轉型縮減人力因應。如該公司勞資自治協商未達成協議，勞工局即將介入協助協商。

(中時 )