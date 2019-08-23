去年冷處理今打團結牌！蔡英文：勿忘823精神

蔡英文總統今出席「823六十一週年中樞紀念儀式」，被問到美國對台出售F-16V戰機，大陸國台辦批民進黨「寡廉鮮恥」；總統表示，「中國算是失言了」。所以也期待，中國能夠做一個好鄰居。

至於前總統馬英九說，希望蔡總統能夠接受九二共識改善與中國的關係，否則買再多的武器也是一樣；總統說，「我們從來沒有排斥跟中國打交道，也很願意跟中國坐下來談」。不過我們現在面臨的一個新的情勢是，中國要把一國兩制強加在台灣人身上，那就必須把台灣人的意志凝結起來，也必須有足夠的國防來強化信心，確保這個台海的和平。

總統說，「我們加強自我防禦的能力，讓我們的民主自由的生活方式，可以確保這本來就是一個正當性很高的事情」。

被問到，國民黨認為，蔡總統今天來金門紀念八二三活動是選戰考量？總統說，今天來這裡是她的既定的行程，不過在今年一月以後，台灣面對的是一個新的情勢，也就是中國方面提出來一國兩制台灣方案，也要強推這個方案給台灣的人民，相信所有的台灣人都覺得這不是一個可以接受的事情，「所以更要團結起來，共同守護我們的民主、自由的生活方式」。

她說，尤其看到香港，現在香港人民追求自由民主，更加的應該要珍惜現在有的自由民主的生活方式。

被問到美軍美國海軍研究來基隆停靠；總統說，這是一項科學研究計畫，是跟台灣大學一起的研究計畫，這也是台灣和美國對科學研究領域裡面的一項合作。

被問到有金門的鄉親建議，八二三的部分比照二二八定為國定假日；總統說，這個她來研究看看。

(中時 )