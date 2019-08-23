白鹿颱風路徑偏南 韓取消台中行坐鎮高雄

颱風白鹿來勢洶洶，高雄市長韓國瑜今（23）日表示，將取消周日台中宮廟之行，全心留守高雄坐鎮防颱；現在預計很快要進入二級開設，他很擔心颱風直撲台灣，高雄市政府防災防颱列為第一要務，第一優先保障高雄市民生命財產。

韓國瑜表示，高市府現在預計很快要進入二級開設，但不管二級開設還是一級開設，「我本人都會留在高雄市做防颱的準備」，颱風會帶來多大的豪大雨，帶來多大的風速，目前還沒有辦法完全能夠了解，可能還在變化中。

韓國瑜強調，不管怎麼樣，保障市民生命財產是市政府重要的責任，這周不會去台中，將留守高雄，現在非常重要的關鍵時刻。

針對高雄農損現在已經累積超過兩億，韓國瑜表示，消費者可能擔心現在菜價突然暴漲，所以現在已經要求農業局在必要時要放出一些滾動式的一些蔬菜，以橄欖菜為主，大概50噸。

韓國瑜也說，有經驗的家庭主婦都了解，颱風前後葉菜類會大漲，也呼籲這個時候，大家盡量可能採購根莖類為主。市府希望能夠兼顧到農民權益跟消費者的權益，農業局會做好準備。

(中時 )