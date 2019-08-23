時代力量新任主席徐永明昨日對總統候選人韓國瑜提出重啟核四表示，韓為了選舉，竟然拿核四做政治操弄，棄人民安全不顧，連同政黨的侯友宜都看不去，認為草包始終包不住火，如果「抽韓換侯」，國民黨或許還有救。

新北市長侯友宜今出席新北校長會議被記者問到未來是否會有「抽韓換侯」的可能？侯友宜表示，目前角色就是扮演好新北市長，自己對市民是有承諾的，想好好把市政拚好，這才是當前要做的事。

(中時 )