徐永明提「抽韓換侯」侯：我要好好拚市政 10:532019/08/23 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜表示，目前角色就是扮演好新北市長，自己對市民是有承諾的，想好好把市政拚好，這才是當前要做的事。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量新任主席徐永明昨日對總統候選人韓國瑜提出重啟核四表示，韓為了選舉，竟然拿核四做政治操弄，棄人民安全不顧，連同政黨的侯友宜都看不去，認為草包始終包不住火，如果「抽韓換侯」，國民黨或許還有救。 新北市長侯友宜今出席新北校長會議被記者問到未來是否會有「抽韓換侯」的可能？侯友宜表示，目前角色就是扮演好新北市長，自己對市民是有承諾的，想好好把市政拚好，這才是當前要做的事。 (中時 ) #2020大選 #韓國瑜 #新北 #北市長 #市長 #侯友宜 #市政 也許您會感興趣 推薦閱讀 談到韓國瑜與侯友宜 黃暐瀚哽咽 00:002019/08/20 政治 韓國瑜告急！黃暐瀚驚呼老天鵝 10:572019/08/20 政治 認同韓理念！台南韓友會自費架設大型廣告看板力挺 11:112019/08/20 政治 張善政：韓感謝美國軍售 跟蔡當選總統前訪美一樣道理 16:002019/08/20 政治 黃暐瀚示警 韓國瑜選情告急 00:032019/08/21 政治 韓國瑜 今赴美國商會演說 04:102019/08/21 財經要聞 酈英傑高調會韓 談訪美事宜 01:312019/08/21 政治要聞 換瑜？郭台銘別傻了！ 04:102019/08/21 時論廣場 適得其反！郭柯王拚結盟 韓、蔡差距反而最小 11:202019/08/22 政治 網路投票94％認定：國家機器打壓韓國瑜 20:012019/08/22 政治 政治熱門新聞 韓國瑜會不會贏？黃士修說出真話 - 政治 恐怖挺綠影片瘋傳 葉毓蘭：快去報警！ - 政治 掛不掛韓看板？蔣萬安連忙回… - 政治 侯嗆韓假議題 黃暐瀚：你才假議題！ - 政治 內政部： 郭台銘報備參選無所謂中選會打臉問題 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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