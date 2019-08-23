美國國務卿蓬佩奧22日在加拿大的記者會上，針對南韓終止日韓軍事情報保護協定(GSOMIA)的決定表示失望。他透露，已與南韓外交部長康京和通電話，直接傳達了美方對南韓此決定的不滿，並要求儘速與日本緩和緊張關係。日媒報導稱，美國公開批判同盟國乃極為罕見的特例。

日媒報導，蓬佩奧在記者會上表示，「一直敦促日韓持續對話，因此對南韓的決定感到失望。」、「日韓共通的利益對美國而言很重要，這是無庸置疑的。期待日韓能有朝關係正常化發展的動作。」

美國國務院22日發表了兩次聲明指出，「已無數次向文在寅政權說明，終止GSOMIA將阻礙美國及同盟國在安保上的利益。」還批判南韓的決定稱，「關於東北亞嚴峻的安全保障環境，文政權有著嚴重的誤解」。

美國國務院在第2次聲明中對南韓的決定表明了「強烈的擔憂與失望」，還強調，「日韓即使在其他領域上有摩擦，也應該堅決維持我們相互防衛的完全性」。日媒指出，美國與北韓、大陸對立，因此更加重視美日韓的合作，不希望日韓對立問題波及到安保領域。

(中時 )