中央氣象局已於早上5時半許正式發佈白鹿颱風海上警報。海巡署也於上午9時30分左右至七星潭拉起封鎖線，同時禁止賞鯨船出航，沒想到白鹿南偏，封鎖線才拉起又撤掉，賞鯨船也向縣府陳情，要求出航。而豐濱天空步道經上次地震落石意外，不敢大意，目前已封鎖。
颱風逼近，海巡署一早便至七星潭拉起封鎖警戒線，呼籲民眾遠離岸邊，切莫留連觀浪，但白鹿行經路徑南偏，目前警戒範圍只至花蓮縣豐濱鄉，北花蓮不受影響，海巡署只好將剛拉起的封鎖線撤銷。
花蓮賞鯨業者也向縣政府陳情，直指花蓮港不屬於警戒範圍中，為何禁止出航，賞鯨業者邱錫棟表示，以縣政府提出陳情，要求復航，但實際出航與否則交予船長決定，畢竟人命無價，絕不會拿旅客生命開玩笑。
豐濱鄉天空步道，經過8月6日花蓮地震落石砸破步道玻璃地板後，面對此次颱風不敢輕忽，深怕雨水及風勢再度導致落石，目前豐濱鄉公所以宣布關閉步道，待颱風遠離後，再公布開放。
(中時 )
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