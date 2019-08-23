美國陸軍基本戰鬥訓練

還不到1年前，18歲的品托二世（Luis Enrique Pinto Jr.）重達317磅（近144公斤），雖然想當兵，但根本過不了體重這關。然而，這阻止不了他當兵的強烈意願，短短7個月內，他就甩掉了113磅（約51公斤）。

據《陸軍時報》（Army Times）與《商業內幕》（Business Insider）網報導，剷掉一身贅肉，品托所作的第一件事，就是向陸軍報到，而他下個月即將接受基本訓練。

品托念高中時是美式足球隊的進攻線鋒（offensive lineman），他深受美國陸軍吸引，同樣是由成全大我的奉獻感所驅使。此外，還有一個很重要的原因，就是他將是家族裡第一個加入美軍的成員。

「世界那麼大，」他說，「人只能活一次，我不想每天起來重複做同樣的事。」

品托生在祕魯，後來隨家人移居拉斯維加斯。為了當兵，他改變猛吃碳水化合物的飲食習慣，並開始密集慢跑與短跑。最初由於重量級的身材，他跑起來很花時間，因此跑步成為一大挑戰。不過，由於母親強力支持和鼓勵，他才順利達標。

品托身高6尺1吋（約186公分），他說，下個目標就是把體重降到190磅（約86公斤）。

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足
文章來源：A teen dropped 113 pounds to become first member of his family to join US military
文章來源：Teen sheds 113 pounds to become first member of his family to join US military, enlist in the Army

(中時電子報)

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