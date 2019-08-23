美國陸軍基本戰鬥訓練

還不到1年前，18歲的品托二世（Luis Enrique Pinto Jr.）重達317磅（近144公斤），雖然想當兵，但根本過不了體重這關。然而，這阻止不了他當兵的強烈意願，短短7個月內，他就甩掉了113磅（約51公斤）。

據《陸軍時報》（Army Times）與《商業內幕》（Business Insider）網報導，剷掉一身贅肉，品托所作的第一件事，就是向陸軍報到，而他下個月即將接受基本訓練。

品托念高中時是美式足球隊的進攻線鋒（offensive lineman），他深受美國陸軍吸引，同樣是由成全大我的奉獻感所驅使。此外，還有一個很重要的原因，就是他將是家族裡第一個加入美軍的成員。

「世界那麼大，」他說，「人只能活一次，我不想每天起來重複做同樣的事。」

品托生在祕魯，後來隨家人移居拉斯維加斯。為了當兵，他改變猛吃碳水化合物的飲食習慣，並開始密集慢跑與短跑。最初由於重量級的身材，他跑起來很花時間，因此跑步成為一大挑戰。不過，由於母親強力支持和鼓勵，他才順利達標。

品托身高6尺1吋（約186公分），他說，下個目標就是把體重降到190磅（約86公斤）。

(中時電子報)