「郭柯王」今天首度公開合體，國民黨分裂危機愈演愈烈，對此，國民黨主席吳敦義表示，三人雖然同框，但並未表達要競選，沒有談政治，也不談選舉，也沒有講到不和平的話，覺得他們是很有智慧的人，覺得很欽佩。但他卻突然天外飛來一筆地說，有白鹿颱風要來，我們想到防颱、救災，台北不見得不在暴風圈，所以大家要同心協力，確保八二三砲戰永遠不要再發生。

面對郭柯王嘗試結盟的動作頻頻，今天又進一步藉由八二三紀念會的機會合體，吳敦義對此回應表示，他們今天沒有談政治也不談選舉，覺得他們是很有智慧的人，因為八二三砲戰這一天老百姓就是希望不要有砲戰，希望和平穩定發展，所以很欽佩他們三位，都沒有講到一句選舉的話，也沒講到不和平的話。

吳敦義還突然說，而且現在還有白鹿颱風要來，我們想到防颱、救災，不管是不是要往中南部，台北不見得不在暴風圈，所以大家要同心協力，一方面要防範颱風對台灣的傷害，一方面要確保八二三砲戰永遠不要再發生，兩岸都能穩定和平發展。

至於是否將進行「吳郭會」？吳敦義說，在適當的時間總是要談，好幾個禮拜前就請國民黨副主席郝龍斌去談，當時郭台銘說，時間可能需要稍微緩一些，「我覺得緩一緩也好，因為總要長期思考，要做決定必須要深思熟慮，太倉促時機未必成熟」。

(中時 )