監察院上午公布最新一期公職人員財產申報廉政專刊，行政院長蘇貞昌夫婦存款有3172萬餘元，土地5筆、建物1筆；行政院副院長陳其邁與妻女共有存款349萬元，土地1筆建物1筆；正副院長財富差很大。

蘇揆夫婦另信託申報台北市中山區長安段等5筆土地、台北市中山區吉林段等3筆建物。不投資股票的蘇揆，這次股票申報仍維持零的狀態。

與2008年蘇貞昌參選副總統時申報的存款727萬餘元，這次存款增加了2400多萬元。蘇貞昌與妻子詹秀齡這次還申報了TOYOTA PREVIA汽車1輛，車價163萬7,504元，仍有62萬多元未繳清。

陳其邁的財產申報有土地、建物各1筆、HONDA汽車1輛、存款349萬、有價證券104萬元，另背負債務1644萬元，妻子吳虹另投資婦產科200萬元。陳其邁另信託高雄市苓雅區等2筆土地，及4筆建物。

教育部長潘文忠夫婦有3筆土地、1筆建物，價值81萬元的裕隆國產車1輛，存款434萬元，另有1596萬元的債務。

(中時 )