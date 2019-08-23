新北市長侯友宜今上午出席三和國中「108學年度公私立學校校長會議」討論「適性發展、品德第一」、「新課綱新思維」等議題。提出在「假日前不要發成績單」政策，以免擾亂家長、學生之間親子關係，造成家庭衝突，並希望各位校長以品德教育出發，多關心學子們的家庭狀況。

侯友宜表示，愛要從很多的小細節做起，今天特別拜託校長們，在連續假日的前一天，不再發成績單，避免情緒激動的家長責罰小孩，減少小孩受虐機會。

侯友宜指出，受虐家暴的孩子，通常第一天施暴傷痕較明顯，老師比較好掌握情形可盡快責任通報，如果是經過連續假期後，施暴傷痕退了，就不容易被發現，所以從這些小細節開始做起，請大家多關心孩子的成長，讓家庭沉浸在愛的氛圍裡。

侯重申，「教育123」的重要，勉勵校長「一本初衷」，他說愛是一種態度和溫度。教育孩子應先以「品德第一」再談「適性發展」，尤其應品德由自身做起。

教育局表示，新北各校開學後將面臨「108新課綱」新挑戰，新北市率先全國完成「各階段新課綱協作平台」、教育部委託新北市編撰的「新住民語文教材」；此外新北推動「技術型高中新課綱」前導學校也是全國最多。

(中時 )