金門23日舉辦八二三戰役61周年紀念活動，太武公墓的陣亡將士千人塚前，排列現役的軍人，與將士遺族，追思這些為國捐軀的軍人。（鄭任南攝）

蔡英文總統（前中）23日出席金門八二三戰役61周年紀念活動，在太武公墓的追思活動中，與現場來賓一同進行默哀。（鄭任南攝）

蔡英文總統23日出席金門八二三戰役61周年紀念活動，在太武公墓的追思活動中，邀請陣亡將士遺族代表上前，一同進行默哀。（鄭任南攝）

蔡英文總統23日出席金門八二三戰役61周年紀念活動，走過太武公墓陣亡將士的千人塚前，進行追思活動。（鄭任南攝）

去年冷處理今打團結牌！蔡英文：勿忘823精神

蔡英文總統今出席「823六十一週年中樞紀念儀式」，被問到大陸恐終止小三通時；總統表示，小三通是她擔任陸委會主委的時代開闢的；希望大家可以共同跟珍惜這個小三通，在兩岸的往來上重要的這個管道，不要輕易的說要停止它。

至於現在大陸來暫停台自由行衝擊部分；蔡英文說，尤其在金門這個地方的外島，有加倍補助。

蔡英文說，小三通是她擔任陸委會主委的時代，所開闢了一個兩岸之間往來，一個非常便利，而且對經常往來兩岸的人來講，是一個成本比較低的交通方式。

她說，從開始以來到現在已經累積了兩千萬人次喔!那是一個很重要的，雙方往來的一個方式，也希望大家可以共同跟珍惜這個小三通，在兩岸的往來上面，更重要的這個這個這個管道，那也不要輕易的說要停止它。

現在大陸來台自由行衝擊部分；總統說，其實台灣人是喜歡旅遊的，所以去年推出暖冬方案。得到了很大的迴響之後，今年會再推出秋冬旅遊的方案，也希望喜歡旅遊的台灣人可以到台灣的各處，包括所有的外島都能夠走走看看，更認識台灣，也鼓勵消費，鼓勵旅遊。

蔡英文說，金門縣長楊鎮浯提出了蠻多的措施，希望能夠吸引更多的旅客，楊縣長剛才講講，東亞地區有很多金門的鄉親，希望能夠回到故鄉走走看看。那所以政府也會強化東南亞旅遊，還有其他很多的觀光客的來源；今年觀光客是在增長，去年的觀光客已經突破了一千一百萬人次，這是歷史新高，會持續擴大旅客的來源。

蔡英文說，台灣的業者也因為這樣擴大這個旅客的來源跟數量，還有增加國旅而受益，對於專做中國的旅客的這些業者面臨到的困難，政府也會去瞭解，也會提供必要的協助。

蔡英文總統今出席「823六十一週年中樞紀念儀式」。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統今出席「823六十一週年中樞紀念儀式」。(曾薏蘋攝)

(中時 )