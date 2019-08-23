高雄市長韓國瑜近日質疑「國家機器動得很厲害」與蔡政府互槓，蔡英文總統今（23）日再嗆韓，國家機器確實應該釋疑，不過當事人必須要提出合理說法及證據。對此，韓國瑜今早受訪時表示，2012年左右蔡英文對當時的馬總統提出同樣的問題，國家機器有無濫用，「我只是以子之矛，攻子之盾，請問蔡英文總統，你還記得你曾經說的話嗎？」

韓國瑜日前爆出峇里島度假麻將照，懷疑是國家機器所為，事後更自爆，自己的座車「可能」被裝追蹤器，總統府幾度呼籲他提告，就怕事涉證據保全問題，倘若日程延宕，證據恐有流失造假之虞。

今天媒體追問蔡英文，韓市府希望國家機器釋疑，蔡英文重申，國家機器確實該釋疑，但當事人須提出合理說法跟證據，2011年確實有相關報導及消息，也有具體的說法，認為政府必須說清楚，律師也提告了，盼透過司法釐清，現在希望韓市長做的也是一樣，提出具體事證，讓司法機關可以調查。

對此，韓國瑜今天再度反擊指出，請大家把對蔡英文總統在十幾年前所講的話，重新放出來一遍，她對當時的馬英九總統所提出來，國家機器有沒有濫用的問題，蔡英文當初是怎麼提的？然後她提出來的解方跟妙方是什麼？請蔡英文總統自己去回憶一下。

韓國瑜隔空向蔡英文喊話，當時有沒有質疑執政的馬英九總統「有沒有隨便使用、濫用國家機器，有沒有責任跟義務出來說明」，這是蔡英文所提出的問題，所以他同樣「以子之矛，攻子之盾」，請問蔡英文總統，你還記得你曾經說的話嗎？

另外針對「郭柯王」今天會面，以及郭是否參選2020總統大選等問題，韓國瑜直接跳過媒體提問，不願回應。

(中時 )