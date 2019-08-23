交通部觀光局推出的「國立集集美術館」彩繪列車每日一爆，從石虎畫成豹、使用的字體版權被買斷，今日再被網友抓包圖是從外國圖庫買來的，且找到原作者為俄羅斯人，設計師江孟芝23日凌晨在直播中證實，石虎確實從圖庫購買，是合法版權，但誤用被買斷的字體是她疏忽，石虎與字體都會一起修正。

「國立集集美術館」彩繪列車是觀光局耗資300萬元推出，但網友昨晚在PTT爆料，石虎圖案疑似是從圖庫網站「shutterstock」購買，作者是一名俄羅斯人，一張圖片僅約台幣300元左右，引起許多網友質疑，設計師江孟芝稱的「設計簡化石虎樣態」是在硬坳。

江孟芝23日凌晨開直播道歉，表示車廂設計上加入石虎是她的想法，由於時間緊迫，團隊用了「Leopard cat」去搜尋許多圖庫，也購買了很多版本，由於她想要呈現簡潔與車廂設計搭配，因此選擇現在這個樣式，是有合法版權的，但自己沒有把關到細節、未增加元素，她感到抱歉且自責。

至於誤用被買斷的康熙字典體，江孟芝說這是她的疏忽，沒有去調查是否已被買斷，之後會將列車上的石虎和字體做更新，但需要一點時間。她也希望，外界不要因為她的個人疏忽，破壞集集的美好，仍要多看小鎮特色，感受漂亮的文化。

觀光局表示，石虎和字體等問題都會調整，要求廠商負責，至於與設計師江孟芝的合約，目前會繼續走下去。

(中時 )