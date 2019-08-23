郭台銘、柯文哲、王金平三人選在「八二三砲戰紀念日」首度合體，震撼政壇，加深國民黨分裂危機。國民黨副主席郝龍斌今天在廣播節目上不滿表示，「今天的新聞不是在緬懷過去將士的犧牲奉獻，而是政治性很高，對於今天的政治操作，個人相當不以為然；柯文哲欺騙選票與選民是相當無恥的行為。」

郝龍斌說，作為過去參戰的家屬，我個人對八二三砲戰的記憶刻骨銘心。當時父親在小金門當師長，他才五、六歲，每個禮拜有一天母親都會帶小孩搭公車從新店青潭到國防部打探消息，而最震撼的就是要看傷亡名單，他當時完全可以體會到前線戰士家屬看傷亡名單的忐忑心情，而且每隔幾天就要煎熬一次，

郝龍斌表示，今天的新聞不是在緬懷過去將士的犧牲奉獻，而是政治性很高的新聞，「我看到今天的政治操作，個人相當不以為然。」

郝龍斌指出，去年八二三高雄大雨成災，副總統陳建仁帶著兒孫在金門旅遊，但沒參加紀念活動。過去每一年民進黨對於八二三以及抗戰的紀念活動是忽視的。民進黨前副秘書長徐佳青還講過，「八二三砲戰是國民黨跟共產黨打的戰爭，跟台灣有什麼關係？」

郝龍斌說，他作為台北市長，過去每一年都辦七七抗戰紀念活動，柯文哲當市長後認為這是意識形態活動又浪費錢，所以取消了，「柯文哲當然是為了討好綠白支持者，絕對是政治考量。」

郝龍斌痛批，柯文哲今年又辦了八二三紀念活動，沒有邀請當初參戰烈士與家屬，而是邀請了郭董事長與王院長，這完全是政治考量、選票考量。他為了拉攏藍軍辦活動，完全不是感念，柯文哲欺騙選票與選民是相當無恥的行為。

(中時 )