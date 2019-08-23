南韓終止軍事情報保護協定 日防相盼重新考慮 11:492019/08/23 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛大臣岩屋毅23日上午在防衛省針對南韓終止日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）的決定表示，失望與遺憾。岩屋希望南韓在24日GSOMIA更新期限之前能重新考慮。 岩屋表示， 「對於(南韓)完全誤判目前區域的安保環境之對應，禁不住感到失望，極為遺憾。日本政府昨晚已向南韓方面強烈抗議。」。 「防衛省的立場是，有關北韓問題等應該合作的課題，此次的決定之後，日韓、美日韓之間仍能適切的合作，強烈要求南韓方面能有賢明的對應。」 (中時 ) #南韓 #防衛 #日韓 #日本 #合作 也許您會感興趣 推薦閱讀 日韓外長21日將在北京會晤 17:042019/08/19 國際 南韓推遲獨島軍演 日韓對話有望？ 18:292019/08/19 國際 Visa旅遊優惠 夏季晚鳥盡享日韓泰消費禮遇 20:082019/08/19 財經 獨島軍演延期 韓日對話可能性提升 04:102019/08/20 國際大事 日韓關係惡化 大韓航空宣布停飛或減班日韓航線 15:072019/08/20 國際 《電子零件》日韓美訂單撐腰，群翊今年業績拚維持去年水準 16:482019/08/20 財經 東亞三國演義 陸扮日韓調人 22:522019/08/20 國際 日韓交惡 南韓民眾訪日人數減少 訪越南增 18:182019/08/21 國際 漁翁之利？日韓情報交換終止 這些國樂了 09:562019/08/23 國際 南韓終止日韓軍事情報保護協定 美國務院表失望 10:562019/08/23 國際 國際熱門新聞 擔憂！英駐港雇員遭陸拘留 加國這決定引關注 - 時事 漁翁之利？日韓情報交換終止 這些國樂了 - 國際 郭台銘選總統 陸官媒表態了 - 國際 美若再以關稅施壓 陸誓言報復 - 國際 日本神戶燒肉店和牛不純 疑供應商造假 - 時事 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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