日本防衛大臣岩屋毅23日上午在防衛省針對南韓終止日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）的決定表示，失望與遺憾。岩屋希望南韓在24日GSOMIA更新期限之前能重新考慮。

岩屋表示， 「對於(南韓)完全誤判目前區域的安保環境之對應，禁不住感到失望，極為遺憾。日本政府昨晚已向南韓方面強烈抗議。」。

「防衛省的立場是，有關北韓問題等應該合作的課題，此次的決定之後，日韓、美日韓之間仍能適切的合作，強烈要求南韓方面能有賢明的對應。」

(中時 )