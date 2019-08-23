男童夢想當波麗士，熱血警領參觀當生日禮。(蔡依珍翻攝)

張姓男童夢想當警察，5歲生日時許願到派出所觀摩，為了不讓兒子失望，張母硬著頭皮帶兒子進住家附近的派出所，警員獲悉雖然覺得突兀，仍請休假在所的同仁帶他參觀，最後還合影留念，讓男童開心不已，還跟師長、同學「心得報告」，讓張母感激不已。

張母19日帶著5歲的兒子到桃園警分局青溪派出所，不好意思地表示當天是兒子生日，家人問張小弟有什麼生日願望，他說長大想要當警察，希望先去看看警察叔叔平常都在做什麼。雖然覺得很突兀，但為了不讓張小弟失望，張母帶著兒子到派出所，希望警察叔叔們可以幫忙實現他的生日願望。

值班巡佐林權看到小朋友期望的眼神，馬上招呼同仁一起唱生日快樂歌，祝賀張小弟生日快樂，並陪同母子倆參觀所內設施及介紹警用車輛等，最後帥警們還跟張小弟一同拍照留念，員警鼓勵張小弟用功讀書，長大後歡迎加入警察團隊，張小弟心滿意足離開。

員警23日接到張母的道謝簡訊，表示當天張小弟參觀完派出所後非常的高興，隔天到校馬上跟老師及同學「報告心得」，非常感謝員警熱心的幫忙，讓兒子有一個難忘的生日回憶。

(中時 )