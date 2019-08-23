中央災害應變中心今（23日）上午9時許舉行第1次工作會報。（實習記者林柏任翻攝）

中央災害應變中心今（23日）上午9時許舉行第1次工作會報。（實習記者林柏任翻攝）

輕度颱風白鹿逐漸接近台灣，中央氣象局今（23日）已發布海上颱風警報，颱風目前中心位置位於台北的東南方約910公里的海面、以每小時24公里往西北移動，預估24日最接近台灣，東半部、南部地區有發生局部大雨或豪雨的機率。

中央災害應變中心今（23日）上午9時許舉行第1次工作會報，由內政部常務次長邱昌嶽主持，他要求中央氣象局持續監控颱風動態並與各防災單位保持密切聯繫，利用多元管道提供民眾訊息。

中央氣象局表示，颱風其暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，航行及作業船隻應嚴加戒備。預計此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，沿海地區將有長浪發生並有較強陣風，應避免前往海邊活動。

邱昌嶽表示，颱風適逢假期，針對觀光風景區入山登山民眾加強宣導即早下山，另氣象局亦發布長浪持報，針對台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區，提醒民眾儘量避免從事海邊水域活動。

近期豪雨災害與颱風侵襲，請農委會即早啟動防範蔬果價格波動之風險處置機制，同時積極對外說明政府因應作為，妥適調配農產供銷，穩定民生物價。

中央災害應變中心呼籲，加強廣告招牌、懸掛物、盆栽、門窗、屋頂水塔的固定措施，且需防範淹水災害，尤其是山區居民，請配合政府預防性疏散撤離措施，才能確保自身生命與財產的安全。

輕度颱風白鹿來勢洶洶，中央災害應變中心上午23日9時許舉行第1次工作會報會後記者會，宣導防颱6式。（葉書宏翻攝）

(中時 )