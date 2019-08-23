英國駐香港總領事館職員鄭文傑8日入境深圳後失聯。面對外界認為他「被失蹤」而群起聲援，環球時報22日引述羅湖警方宣稱，鄭文傑是因「涉及賣淫嫖娼」被拘留。
綜合陸媒報導，鄭文傑（Simon Cheng）8日入境深圳後失聯，大陸外交部證實已對鄭文傑行政拘留15日，但並未說明鄭文傑被拘留的原因，引起外界關注，當天已有數十名港人傍晚聚集在英國駐香港總領事館外，要求英國政府介入救援。
據陸官媒《環球時報》指出，羅湖警方透露，鄭文傑因違反「中華人民共和國治安管理處罰法」第66條涉及「賣淫嫖娼」的規定，被羅湖警方處以行政拘留15日。根據該條規定，賣淫嫖娼者處10日以上15日以下拘留，可以並處人民幣5000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處5日以下拘留或500元以下罰款。
《環球時報》總編輯胡錫進也在推特上發文表示，公安想減輕對鄭文傑的名譽傷害，並按他的要求沒有聯絡家人，反而是英國外交部官員和傳媒毀了他。環時社評《嫖娼被抓者想低調，西媒港記給他補刀》指出，若英國外交部和西方媒體不鬧，港台媒體不炒，鄭是有可能在被拘留15天之後悄悄回到香港的。
另外對於外界質疑鄭文傑恐是遭公安算計，是「被嫖娼」的，環時社評表示，鄭既非名人、也非近期很活躍的抗議人士，還經常來深圳，大陸警方有何必要「搞」他？前些年有香港反對派人士在內地嫖娼被抓，自己回港後宣揚是「受陷害」，但那種辯解無法取信於人。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。