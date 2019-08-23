英國駐香港總領事館職員鄭文傑8日入境深圳後失聯。面對外界認為他「被失蹤」而群起聲援，環球時報22日引述羅湖警方宣稱，鄭文傑是因「涉及賣淫嫖娼」被拘留。

綜合陸媒報導，鄭文傑（Simon Cheng）8日入境深圳後失聯，大陸外交部證實已對鄭文傑行政拘留15日，但並未說明鄭文傑被拘留的原因，引起外界關注，當天已有數十名港人傍晚聚集在英國駐香港總領事館外，要求英國政府介入救援。

據陸官媒《環球時報》指出，羅湖警方透露，鄭文傑因違反「中華人民共和國治安管理處罰法」第66條涉及「賣淫嫖娼」的規定，被羅湖警方處以行政拘留15日。根據該條規定，賣淫嫖娼者處10日以上15日以下拘留，可以並處人民幣5000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處5日以下拘留或500元以下罰款。

《環球時報》總編輯胡錫進也在推特上發文表示，公安想減輕對鄭文傑的名譽傷害，並按他的要求沒有聯絡家人，反而是英國外交部官員和傳媒毀了他。環時社評《嫖娼被抓者想低調，西媒港記給他補刀》指出，若英國外交部和西方媒體不鬧，港台媒體不炒，鄭是有可能在被拘留15天之後悄悄回到香港的。

According to police, Simon Cheng, an employee of the British consulate in HK, was detained in Shenzhen for visiting prostitute. Police didn't contact his family requested by Cheng. Police are willing to help reduce damage to his reputation, UK diplomats and media ruined him. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 22, 2019

另外對於外界質疑鄭文傑恐是遭公安算計，是「被嫖娼」的，環時社評表示，鄭既非名人、也非近期很活躍的抗議人士，還經常來深圳，大陸警方有何必要「搞」他？前些年有香港反對派人士在內地嫖娼被抓，自己回港後宣揚是「受陷害」，但那種辯解無法取信於人。

(中時電子報)