八二三金門蔡總統巧遇馬前總統

平時在台灣「打死不相往來的」蔡英文總統與前總統馬英九，卻因為「八二三」在金門巧遇；兩人還握手致意；總統府臉書形容，就像823的精神，「台澎金馬命運共同體」、「國人團結國家一體」。

馬英九與蔡英文兩人不期而遇後，紛紛在臉書發文，馬英九昨天不僅與前副總統呂秀蓮巧遇，今天又相遇蔡總統。

「總統府發言人」臉書粉專發文表示，剛剛蔡總統在金門參加完「823六十一週年中樞紀念儀式」後，在行程的途中，遇到了也在金門的馬英九前總統。

臉書指出，蔡總統看到馬前總統，特別下車和馬前總統致意，就像823的精神，「台澎金馬命運共同體」、「國人團結國家一體」。中華民國台灣是我們的國家，我們每一個人，都要共同守護我們的國家。

臉書表示，馬前總統身邊也圍繞著許多年輕朋友，希望每一個台灣人都能傳承這樣的精神，守護我們世世代代的民主、自由、人權。

(中時 )