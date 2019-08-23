鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲與前立法院長王金平三人今天上午共同參加八二三砲戰音樂會，三人結盟與否似乎箭在弦上，郭台銘上車前留下一句「捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變」引關注。永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，若郭柯王能各自發揮所長，也可以讓台灣有第三條路可以走；三人都憂心台灣的未來，在此前提下一起攜手，對於結盟這兩個字眼其實都是多餘的。

王金平首先抵達八二三砲戰紀念公園，隨後郭台銘也到場，郭王兩人一見到面便握手致意，吸引大批鎂光燈焦點，此時柯文哲抵達，媒體全部擠在三人前面捕捉郭柯王首度合體同框畫面。席間表演時，柯頻看致詞稿，郭瞥了一眼繼續看表演，也主動轉向右側與王咬耳朵。結束後，三人前往F86軍刀機前，不斷變化位置合影留念。

郭台銘離去前，被層層媒體大量與郭粉包圍，但也有韓粉在旁高喊「唯一支持韓國瑜」，所幸，雙方粉絲都相當自制，並未發生衝突，而郭董惜字如金，僅在上車前留下一句「捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變」，引發關注。

對於郭柯王結盟箭在弦上，郭選總統、王負責組織陸戰、柯前進立院，永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，三人沒談到分配強況，好朋友見面不需要敲鑼打鼓，要談的事情也很多，可以閒話家常也可聊台灣未來，三人都憂心台灣的未來，若在此前提下，大家一起攜手，對於結盟這兩個字眼其實都是多餘的。

蔡沁瑜說，郭董帶領鴻海集團40幾年，其能力經過國際認證，在科技、財經界無人能及，因此郭董希望把自己所學與經歷，帶領台灣朝更好方向發展，這是她對自己的期許與使命感。

蔡沁瑜指出，而王院長在政界具豐富資歷，柯文哲行政效力很好，若大家能各自發揮所長，也可以讓台灣有第三條路可以走。

蔡沁瑜表示，從沒想過結盟，三人都是好朋友，私底下見面的次數比公開場合多，今天是因為緬懷先前先烈財共同出席。對郭董而言，八二三砲戰除了奠定台海穩定外，抽種金馬獎空軍出身的郭董，自金門退伍後，就帶領鴻海集團向世界邁進，八二三砲戰對台灣經濟繁榮是重要戰役。

媒體追問，若郭柯王不選，還有什麼實際作為可以共同拚未來，蔡沁瑜說，郭董閉關期間每天要忙的事情很多，他關心的是中美貿易、台海穩定、反送中、日韓貿易戰等議題，每天都在吸取經驗與各界交流，思考什麼才是對台灣未來好的解決良方，也希望此良方能改善人民生活。

蔡沁瑜表示，若現階段總統候選人對於台灣改變能愈來愈好，過上好日子，解決目前人民困境，以郭董有名有利狀況下，其實可以好好退休生活，他還在思考如何對台灣才是最好的方式。對於是否是在未政策白皮書做準備，蔡並未回答。

郭柯王選在八二三砲戰紀念同框，傳出三人有望在93軍人節表態迎戰2020，蔡沁瑜讚嘆大家聯想力豐富，但對這個日期完全沒有聽說，昨天聽到蠻嚇一跳。

為確保國民黨能重返執政，傳出藍營支持者希望郭董能「報備參選」續戰，與韓一併留在黨內競爭，蔡沁瑜說，報備參選應是國民黨的家務事，他們沒有主控權，留待國民黨自己處理，重申國民黨要思考是下架蔡英文。

(中時 )