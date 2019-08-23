喧騰一時的幸福人壽掏空案，前幸福人壽董事長鄧文聰利用職權，在海外質押公司資產，向渣打銀行借款掏空幸福人壽，前年遭判囚10年定讞，他另涉向EFG銀行質押借款掏空公司部分，高院更審又將他依背信判刑16年、洗錢4年。

黃正一部分，更審將他依加重背信判刑8年半，洗錢罪1年半，合併執行9年6月，至於參與沒收程序的君鴻酒店，則是不予沒收。

黃正一友人表示，金流已經查得很清楚，黃並沒有得到任何好處，他會上訴到底，捍衛自己的清白。

鄧文聰、黃正一被控在2007年8月移轉幸福5,000萬美元資產EFG銀行成立STAAP基金後，佯稱鄧私設Surewin、High Groundse兩家公司為幸福人壽關係企業，以STAAP基金為擔保，向EFG借款2,200萬美元，朋分作為私人企業資金運用。

鄧2008年1月接董事長後，再以幸福1億5,600萬美元資產，委託EFG成立SFIP基金，向EFG質押借款後匯洗至私人帳戶。前年8月金管會發現資產遭質借2億多美元，且因未獲清償1億9384多萬美元資產，遭EFG銀行凍結，移送偵辦鄧、黃2人。

前年底，最高法院認定鄧文聰違背職務向渣打銀行質押借款部分犯行明確，依違反保險法的背信罪將他判刑10年，併科罰金3億5000萬元確定，鄧男入獄執行。

至於鄧文聰被控與黃正一共同向EFG銀行質押借款掏空公司部分，最高法院認為，向美國請求協助調查的司法互助資料尚未回覆，但高院卻逕行判決，再加上黃正一無罪部分與卷內證據不符，因此撤銷高院對此部分洗錢、背信罪的判刑，發回高院更審。

(中時 )