上個球季寫下史上最慘115敗紀錄後，金鶯大刀闊斧進行換血重建，今年勢必會經歷一些過渡期，不過他們又寫下一項難堪紀錄，今(23)日面對光芒又挨轟，總計單季被敲出259支全壘打，打破2016年紅人寫下的大聯盟史上挨最多轟紀錄。

賽前金鶯投手群的自責分率高達5.90，是大聯盟最慘的球隊，雖然說今年的「彈力球」引起不少投手不滿，不過金鶯也不僅是今年容易被敲全壘打。

金鶯在大聯盟史上單季挨轟榜上前5名就佔了2個，今年260支是史上最多，以及2017年被敲242支全壘打位在史上第4，而2、3名則是2016年紅人258支、2017年紅人248支。本季還有34場比賽，金鶯將持續推高此紀錄，除此之外按照現在的開轟速度，水手、天使、洋基、費城人今年賽季都有可能挨超過258支全壘打。

賽前本季大聯盟已敲出5357支全壘打，還沒結束賽季，累積的全壘打數量就能在史上排名第9，再加上本季一開賽，就寫下連3個月單月全壘打數破紀錄的「超彈」現象，若照此速度繼續轟，打破2017年的6105支全壘打不是難事。

「我們不在意被敲多少支全壘打，259或330都沒差，我不在乎，」金鶯總教練海德(Brandon Hyde)表示，「我只想要投手在投手丘上表現好，今年到明年我們只需要做得更好，被敲全壘打我們已經厭倦了。」

(中時電子報)