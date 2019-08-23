國民黨2020總統參選人韓國瑜7月20日，8月25日原本安排到台中市展開假日競選行程，但第一次因高雄淹大水，明天則因白鹿颱風將襲台，取消台中原訂連跑九間宮廟，及參加原中縣第12、13屆縣議會例行聚會，藍營表示，韓國瑜以市政為重，坐鎮防災，好事多磨，將會再配合韓國瑜時間，期待讓第三次順利成行。

韓國瑜在台中市獲市議會國民黨團、地方紅黑派系的全力相挺，7月20日即曾安排到台中市拜票，剛好遇到豪雨造成高雄淹水延後行程；紅黑派龍頭張清堂、顏清標還與黨團議員南下拜訪高雄市政府，與韓國瑜聚餐座談。

國民黨團原本希望韓國瑜在有限競選時間不要奔波到台中市，但韓國瑜還是敲定25日回訪台中市，25日的台中行程馬不停蹄，9間宮廟包括北區明德宮、豐原慈濟宮、大里杙福興宮、大肚區瑞安宮、龍井區新庄永順宮、沙鹿區玉皇殿、梧棲區浩天宮、清水區紫雲巖、大甲區鎮瀾宮等；從上午10點20分到下午5點半，拜訪中市9間宮廟。

但因白鹿颱風恐來襲，韓國瑜宣布取消周日台中行程，國民黨籍議員表示，希望他在百忙之中，如有時間再來台中，與中台灣民眾有更多的互動和接觸。

(中時 )